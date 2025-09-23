Скидки
Никитин рассказал, при каком условии Ламин Ямаль мог выиграть «Золотой мяч» — 2025

Никитин рассказал, при каком условии Ламин Ямаль мог выиграть «Золотой мяч» — 2025
Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался о победе нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, который стал вторым.

«Абсолютно заслуженная награда. Вклад Дембеле в игру «ПСЖ» исключителен, и дело даже не в личной статистике. Его появление полностью изменило игровой рисунок парижской команды. Благодаря этому, парижский клуб абсолютно безболезненно перенёс потерю Килиана Мбаппе. У Дембеле невероятная скорость. Он атакует с обоих флангов и прекрасно разгоняет атаки. Что касается Ямаля, то его пример ещё раз показывает нам, что в футболе многое решают нюансы. Если бы Ямаль в концовке весеннего полуфинала Лиги чемпионов забил «Интеру» и вывел «Барселону» в финал, сейчас всё могло быть иначе. А так — абсолютно заслуженная победа Дембеле», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

28-летний французский нападающий был номинирован впервые за свою карьеру. Дембеле вместе с парижским клубом в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошёл до финала клубного чемпионата мира. Ямаль, в свою очередь, стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года.

