Сборная России поздравила Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина

Пресс-службы сборной России поздравила голкипера «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина — 2025. В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «ПСЖ», вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Отметим, что с лета 2024-го за «ПСЖ» выступает также российский вратарь Матвей Сафонов.