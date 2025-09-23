Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России поздравила Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина

Сборная России поздравила Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-службы сборной России поздравила голкипера «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму с получением трофея имени Льва Яшина — 2025. В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «ПСЖ», вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года получил Джанлуиджи Доннарумма. Итальянскому вратарю вручили награду на церемонии «Золотого мяча». Поздравляем», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Отметим, что с лета 2024-го за «ПСЖ» выступает также российский вратарь Матвей Сафонов.

Материалы по теме
Доннарумма ответил, кого считает лучшим вратарём современности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android