Осинькин — о матче с ЦСКА: первый пенальти я не понимаю, это очень сложно

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.

«Хотел бы поблагодарить ребят за игру, за старание, за то что, проигрывая, мы вернулись в игру. Стали создавать моменты и достаточно много. Конечно, хотелось бы, чтобы у своих ворот не допускали такое количество подходов, но у своих ворот мы мало что позволили сопернику. Если не считать вот этих двух пенальти и несчастного случая на 96‑й минуте.

Первый пенальти я не понимаю. Я подошёл к судье и спросил. Он сказал, что мяч после рикошета от ноги летел в ворота. Но сейчас посмотрел, мяч летит вверх, у нас сегодня ворота внизу были. Конечно, очень сложно, когда такие моменты так трактуются. Мы уже… Не знаю, очень сложно. Просто они переворачивают игру, переворачивают все старания ребят. Не хочется сейчас жаловаться, но это всё‑таки самый ключевой момент встречи», — заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.