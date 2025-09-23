Скидки
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в команде из своей страны. Это произошло впервые за 24 года

Комментарии

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле стал первым за последние 24 года, который получил «Золотой мяч» в команде из своей страны, которую он представляет на международном уровне. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в крайний раз в 2001 году это удалось английскому форварду Майклу Оуэну, выступавшему за «Ливерпуль».

28-летний французский нападающий был номинирован на награду впервые за свою карьеру. Вместе с парижским клубом в минувшем сезоне Дембеле выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, а также дошёл до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции стала обладателем бронзовых медалей.

Комментарии
