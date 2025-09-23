В «Сочи» выразили недовольство судейством в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА

Пресс-служба «Сочи» намекнула на несправедливое судейство в матче 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.

«ЦСКА как будто 12 человек на поле, если вы понимаете о чём я», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба по ходу игры.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.