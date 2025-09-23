В «Сочи» выразили недовольство судейством в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА
Поделиться
Пресс-служба «Сочи» намекнула на несправедливое судейство в матче 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
«ЦСКА как будто 12 человек на поле, если вы понимаете о чём я», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба по ходу игры.
После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. «Сочи» остался с одним набранным очком в девяти матчах. Команда занимает последнее место в таблице.
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
06:19
-
06:17
-
05:58
-
05:51
-
05:40
-
05:31
-
05:27
-
05:18
-
04:57
-
04:42
-
04:28
-
04:24
-
04:11
-
04:02
-
03:48
-
03:31
-
03:25
-
03:05
-
03:05
-
02:50
-
02:41
-
02:22
-
02:07
-
01:57
-
01:52
-
01:44
-
01:31
-
01:23
-
01:17
-
01:04
-
00:50
-
00:41
-
00:38
-
00:26
-
00:22