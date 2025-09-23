Супруга Сафонова отреагировала на выигрыш Усмана Дембеле «Золотого мяча» — 2025

Марина Кондратюк, супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала пост о победе нападающего французского гранда Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, который стал вторым.

«Искренне радуюсь за Усмана! Обладатель «ЗМ» — 2025», — подписала фотографию Кондратюк.

Фото: Из личного архива Марины Кондратюк

28‑летний француз впервые получил номинацию на престижнейшую индивидуальную награду в своей карьере. В прошлом сезоне в составе парижского клуба он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Самые дорогие футболисты: