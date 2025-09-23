Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Супруга Сафонова отреагировала на выигрыш Усмана Дембеле «Золотого мяча» — 2025

Супруга Сафонова отреагировала на выигрыш Усмана Дембеле «Золотого мяча» — 2025
Комментарии

Марина Кондратюк, супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала пост о победе нападающего французского гранда Усмана Дембеле в голосовании за «Золотой мяч» — 2025. Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, который стал вторым.

«Искренне радуюсь за Усмана! Обладатель «ЗМ» — 2025», — подписала фотографию Кондратюк.

Фото: Из личного архива Марины Кондратюк

28‑летний француз впервые получил номинацию на престижнейшую индивидуальную награду в своей карьере. В прошлом сезоне в составе парижского клуба он выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в команде из своей страны. Это произошло впервые за 24 года

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android