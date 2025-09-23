Скидки
Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» раньше Килиана Мбаппе

Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» раньше Килиана Мбаппе
Крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» раньше партнёра по сборной и форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Дембеле получил престижнейшую индивидуальную награду по итогам минувшего сезона, по ходу которого Усман выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Рекордсменом по числу завоёванных «Золотых мячей» является аргентинский нападающий Лионель Месси, выигравший данный приз восемь раз. На втором месте в этом рейтинге с пятью победами находится португальский нападающий Криштиану Роналду.

Мбаппе, выступающий за «Реал» с лета прошлого года, «Золотой мяч» не выигрывал.

