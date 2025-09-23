Арбитр Федотов разобрал решения Карасёва в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался по итогам работы судьи Сергея Карасёва в центральном матче 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (0:2).

«Карасёв пытался объяснять игрокам, за что даёт фолы, а потом понял, что это не работает. И перестал общаться. Непонятна только карточка Петрову. Но, анализируя всю игру, я не буду снижать за это оценку. Это управление игрой, и в таком матче это ключевая работа для арбитра. В остальном жёлтые были только за фолы без намерения сыграть в мяч и неспортивное поведение.

Карасёв прошёл игру спокойно, и я думаю, что для полного психологического восстановления это хороший матч. Было видно, как он действует, что он старается, не пренебрегает общением с футболистами, насколько это возможно. И что арбитр подготовился и должно случиться что-то серьёзное, чтобы он ошибся.

Момент с Петровым в конце — это не мегарешение, но Карасёв видел, что фола не было и это не 11-метровый. Симуляции со стороны игрока «Краснодара» тоже не было, Петров просто подпрыгнул. А потом все встали и побежали дальше.

В моменте с первым голом «Зенита» Карасёва подтягивают за то, чего нет. Выпрыгнули два игрока, оттолкнулись в воздухе, нормальная борьба. Но нет, надо искать, кто на ком сфолил. Хорошая работа Карасёва. Он начинает подниматься, и пускай так будет дальше», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.