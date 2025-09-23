Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Цыганка в матче 9-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «Динамо» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

«Ключевой момент — назначение 11-метрового в ворота «Оренбурга». Не знаю, почему VAR полез. Думаю, Цыганок запросил ракурс со своей позиции, потому что не поверил своим глазам. А на повторе видно, что Сергееву подбили пятку. Это фол по неосторожности.

На 22-й минуте Цыганок ошибочно показал жёлтую Квеквескири за грубую игру. На месте руководителя я бы понимал, почему он так сделал. Манера отбора давала повод Цыганку так поступить. Но по повтору видно, что никакого контакта не было и что Маухуб обманул арбитра. Резервный, думаю, тоже этого увидеть не мог. Проблема в том, как отбирал мяч игрок «Оренбурга». С позиции арбитра это действительно выглядело как фол.

В конце первого тайма ошибочно показал жёлтую игроку «Оренбурга» Чичинадзе за грубую игру. Может, контакт и был, но отбор получился нормальным. На 81-й минуте игрок «Оренбурга» Савельев врывался в штрафную, ему положили руку на маску, и он упал. Это не фол, контакт был незначительный и на продвижение нападающего не влиял. Не было и дополнительного движения. Цыганок и VAR правильно поступили, что продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Карасёва подтягивают за то, чего нет». Разбор судейства в 9-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Карасёва подтягивают за то, чего нет». Разбор судейства в 9-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android