Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» с «Оренбургом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Сергея Цыганка в матче 9-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским «Динамо» (1:3).

«Ключевой момент — назначение 11-метрового в ворота «Оренбурга». Не знаю, почему VAR полез. Думаю, Цыганок запросил ракурс со своей позиции, потому что не поверил своим глазам. А на повторе видно, что Сергееву подбили пятку. Это фол по неосторожности.

На 22-й минуте Цыганок ошибочно показал жёлтую Квеквескири за грубую игру. На месте руководителя я бы понимал, почему он так сделал. Манера отбора давала повод Цыганку так поступить. Но по повтору видно, что никакого контакта не было и что Маухуб обманул арбитра. Резервный, думаю, тоже этого увидеть не мог. Проблема в том, как отбирал мяч игрок «Оренбурга». С позиции арбитра это действительно выглядело как фол.

В конце первого тайма ошибочно показал жёлтую игроку «Оренбурга» Чичинадзе за грубую игру. Может, контакт и был, но отбор получился нормальным. На 81-й минуте игрок «Оренбурга» Савельев врывался в штрафную, ему положили руку на маску, и он упал. Это не фол, контакт был незначительный и на продвижение нападающего не влиял. Не было и дополнительного движения. Цыганок и VAR правильно поступили, что продолжили игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.