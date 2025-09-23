Арбитр Федотов высказался о спорном решении Казарцева, после которого забили «Локомотиву»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Василия Казарцева в матче 9-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом» (1:1).

«На 90+1-й минуте Казарцев назначил 11-метровый в ворота «Локомотива». Верно поступил Бобровский на VAR, который изучил географию и подсказал, что это штрафной, а не пенальти. Некоторым не понравился сам характер нарушения. Но по трансляции говорить о степени удара локтем в спину нельзя. По той планке единоборств, которая была у Казарцева, могу только сказать, что такое решение нехарактерно для этой игры. И это только проблема департамента. А проблема Казарцева в том, что он принял решение с паузой. Не могу сказать, что арбитр ошибся, но по общей картине игры это даже не похоже на нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.