Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Всё плохо у Чистякова». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Ахмат»

«Всё плохо у Чистякова». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Артёма Чистякова в матче 9-го тура РПЛ между «Пари НН» и грозненским «Ахматом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Ндонг – 43'     1:1 Босельи – 69'     1:2 Келиану – 90+3'    

«Всё плохо у Чистякова. На 25-й минуте он, занимая хорошую позицию, ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Пари НН». Вопрос именно в позиции. Она была абсолютно открытая, но почему-то Чистяков решил, что футболист «Пари НН» сыграл рукой. При этом арбитр находился в статике, наклонил корпус вперёд, показывая, что всматривается в момент. Исправился только после вмешательства VAR.

На 38-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и продолжил игру, после чего вмешался VAR в лице Фисенко. «Нижний» возмущается, что это не пенальти и что контакт лёгкий. Но сейчас понятие степени воздействия никто не может определить в динамике, только сам факт контакта. А остальное уже после просмотра повтора. Для Чистякова в динамике это, возможно, был лёгкий контакт, но после вмешательства VAR он назначил пенальти — значит, увидел там что-то другое. Мелкадзе, которому попали по ноге, после этого не сделал шага вперёд. Соответственно, все основания для 11-метрового у Чистякова были изначально.

И на 50-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» Сидорову за неуважение к игре. Тот откровенно задержал руками соперника», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

