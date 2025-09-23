«Всё плохо у Чистякова». Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Пари НН» — «Ахмат»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Артёма Чистякова в матче 9-го тура РПЛ между «Пари НН» и грозненским «Ахматом» (1:2).

«Всё плохо у Чистякова. На 25-й минуте он, занимая хорошую позицию, ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Пари НН». Вопрос именно в позиции. Она была абсолютно открытая, но почему-то Чистяков решил, что футболист «Пари НН» сыграл рукой. При этом арбитр находился в статике, наклонил корпус вперёд, показывая, что всматривается в момент. Исправился только после вмешательства VAR.

На 38-й минуте ошибочно не назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и продолжил игру, после чего вмешался VAR в лице Фисенко. «Нижний» возмущается, что это не пенальти и что контакт лёгкий. Но сейчас понятие степени воздействия никто не может определить в динамике, только сам факт контакта. А остальное уже после просмотра повтора. Для Чистякова в динамике это, возможно, был лёгкий контакт, но после вмешательства VAR он назначил пенальти — значит, увидел там что-то другое. Мелкадзе, которому попали по ноге, после этого не сделал шага вперёд. Соответственно, все основания для 11-метрового у Чистякова были изначально.

И на 50-й минуте не показал жёлтую игроку «Ахмата» Сидорову за неуважение к игре. Тот откровенно задержал руками соперника», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.