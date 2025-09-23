Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Арбитр Федотов оценил два пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи»

Арбитр Федотов оценил два пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Сочи»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Алексея Сухого в матче 9-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«Тем, кто не понял первого пенальти в пользу ЦСКА, нужно вспомнить эпизод с Карасёвым в матче «Акрон» — «Оренбург». Тогда Мажич и ЭСК сказали, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый. Мяч тоже отскочил от ноги в отставленную руку. И тогда ключевым фактором стало то, что мяч летел в ворота. То же самое здесь. Сухой, находясь в хорошей позиции, должен был самостоятельно принимать решение. Солдатенков блокировал мяч, и тот отскочил в руку, увеличивавшую площадь тела. Мяч после удара летел в створ — это ключевой момент. Поэтому Сухой и запросил повтор из-за ворот, чтобы увидеть траекторию полёта мяча. А как только убедился, что удар шёл в створ, изменил решение на верное — пенальти в ворота «Сочи».

На 65-й минуте Сухой правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за фол по неосторожности. Солдатенков, не играя в мяч, попал по колену Кисляку. Да, тот, возможно, чуть-чуть дорисовал, но это его работа. Сам контакт был, и сила здесь не имеет значения. Сухой находился в хорошей позиции и самостоятельно и быстро назначил 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

