Арбитр Федотов объяснил судейские решения в матче «Акрон» — «Рубин»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Владимира Москалёва в матче 9-го тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином» (2:2).

«Хорошая игра для Москалёва. Были моменты, о которых можно поговорить, но арбитра нужно оценивать не по отдельно вырванным моментам, а исходя из контекста всей игры. На 2-й и 14-й минутах он правильно поступил, не показав игрокам жёлтую. И для меня главное — что одинаково к обеим командам. Было бы плохо, если бы сначала показал жёлтую, а потом нет.

На 16-й минуте, исходя из предыдущих действий, Москалёв верно не показал вторую жёлтую игроку «Акрона». Все эти наступы были на носок, и мяч всегда находился очень близко. Целью всё-таки была не нога, а мяч. И для судейства, и для команд это очень хорошо и правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.