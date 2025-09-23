Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов объяснил судейские решения в матче «Акрон» — «Рубин»

Арбитр Федотов объяснил судейские решения в матче «Акрон» — «Рубин»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Владимира Москалёва в матче 9-го тура РПЛ между «Акроном» и «Рубином» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 Пестряков – 37'     2:0 Бистрович – 50'     2:1 Даку – 54'     2:2 Сиве – 86'    

«Хорошая игра для Москалёва. Были моменты, о которых можно поговорить, но арбитра нужно оценивать не по отдельно вырванным моментам, а исходя из контекста всей игры. На 2-й и 14-й минутах он правильно поступил, не показав игрокам жёлтую. И для меня главное — что одинаково к обеим командам. Было бы плохо, если бы сначала показал жёлтую, а потом нет.

На 16-й минуте, исходя из предыдущих действий, Москалёв верно не показал вторую жёлтую игроку «Акрона». Все эти наступы были на носок, и мяч всегда находился очень близко. Целью всё-таки была не нога, а мяч. И для судейства, и для команд это очень хорошо и правильно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

