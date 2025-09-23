Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле рассказал, о чём сожалеет после выигрыша «Золотого мяча»

Дембеле рассказал, о чём сожалеет после выигрыша «Золотого мяча»
Комментарии

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился мыслями, о чём сожалеет после победы в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«Жаль, что не все здесь… Не все игроки, тренер, спортивный директор. Многие не приехали… Но этот трофей подводит итоги очень хорошего сезона-2024/2025, в котором мы доминировали в мировом футболе. Попробуем снова пережить это, потому что это было красиво», — приводит слова Дембеле издание L'Équipe.

28‑летний французский форвард получил номинацию на премию впервые в карьере. В минувшем сезоне он вместе с парижской командой завоевал чемпионский титул, национальный кубок и Суперкубок, выиграл Лигу чемпионов и добрался до финала клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Дембеле выиграл «Золотой мяч» в команде из своей страны. Это произошло впервые за 24 года

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android