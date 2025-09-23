Дембеле рассказал, о чём сожалеет после выигрыша «Золотого мяча»

Крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился мыслями, о чём сожалеет после победы в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«Жаль, что не все здесь… Не все игроки, тренер, спортивный директор. Многие не приехали… Но этот трофей подводит итоги очень хорошего сезона-2024/2025, в котором мы доминировали в мировом футболе. Попробуем снова пережить это, потому что это было красиво», — приводит слова Дембеле издание L'Équipe.

28‑летний французский форвард получил номинацию на премию впервые в карьере. В минувшем сезоне он вместе с парижской командой завоевал чемпионский титул, национальный кубок и Суперкубок, выиграл Лигу чемпионов и добрался до финала клубного чемпионата мира.

Самые скандальные футболисты в истории: