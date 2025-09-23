Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Кирилла Левникова в матче 9-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6' 1:1 Угальде – 52' 2:1 Угальде – 70'
«Простая игра для Левникова. И никаких скандалов с тренерами не было. Даже интересно почему», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
После девяти матчей чемпионата России «Спартак» набрал 15 очков и занимает шестое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке. В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).
