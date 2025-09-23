Скидки
Главная Футбол Новости

«На арбитра давили, особенно Талалаев». Игорь Федотов — о матче «Балтики» и «Ростова»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Евгения Буланова в матче 9-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ростовом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

«Очень сложная игра для Буланова. Он старался, где-то давал поиграть, потом сажал на свисток. Может, где-то выбрал неправильный подход к игрокам, на него давили, особенно Талалаев. Но я бы не говорил, что он провалился. Молодец, управлял игрой, всё время думал, как её сберечь, чтобы не было драки, хотя она намечалась. В итоге сберёг. Всё отлично. Плюс не было эпизодов, связанных с 11-метровыми и удалениями. Это хорошо. И для меня это заслуга департамента, потому что Буланов расцветает именно при нынешнем руководстве», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

