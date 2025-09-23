Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Игрок ЦСКА Обляков — о матче с «Сочи»: я должен был забивать пять голов
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«Не могли взломать оборону, я думаю, что немного неправильно действовали. Вроде и мячом владели, и моменты, в основном у меня. Конечно, нужно реализовывать. Если честно, сегодня должен был забивать пять голов, в первом тайме удача была не на моей стороне, но буду работать», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

