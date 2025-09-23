Игрок ЦСКА Обляков — о матче с «Сочи»: я должен был забивать пять голов

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.
«Не могли взломать оборону, я думаю, что немного неправильно действовали. Вроде и мячом владели, и моменты, в основном у меня. Конечно, нужно реализовывать. Если честно, сегодня должен был забивать пять голов, в первом тайме удача была не на моей стороне, но буду работать», — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».
После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
- 23 сентября 2025
