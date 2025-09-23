Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский журналист раскрыл, на какое место поставил Усмана Дембеле

Испанский журналист раскрыл, на какое место поставил Усмана Дембеле
Комментарии

Испанский журналист Альфредо Релано раскрыл, каким образом проголосовал за номинантов на «Золотой мяч» 2025 года.

Как сообщает испанское издание COPE, журналист назвал свой подиум, место на котором занял лишь один испанец. Первую строчку он отдал крайнему нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю, вторая позиция осталась за португальским полузащитником «Пари Сен-Жермен» Витиньей. Тройку, по мнению журналиста, замкнул будущий обладатель награды французский вингер парижан Усман Дембеле.

28‑летний французский форвард получил номинацию на престижнейшую индивидуальную награду впервые в карьере.

Материалы по теме
Дембеле рассказал, о чём сожалеет после выигрыша «Золотого мяча»

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android