Испанский журналист раскрыл, на какое место поставил Усмана Дембеле

Испанский журналист Альфредо Релано раскрыл, каким образом проголосовал за номинантов на «Золотой мяч» 2025 года.

Как сообщает испанское издание COPE, журналист назвал свой подиум, место на котором занял лишь один испанец. Первую строчку он отдал крайнему нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю, вторая позиция осталась за португальским полузащитником «Пари Сен-Жермен» Витиньей. Тройку, по мнению журналиста, замкнул будущий обладатель награды французский вингер парижан Усман Дембеле.

28‑летний французский форвард получил номинацию на престижнейшую индивидуальную награду впервые в карьере.

Победители футбольных турниров-2025: