«Спартак» — единственная команда, за которую ещё не забивали россияне в новом сезоне РПЛ

Московский «Спартак» стал единственной командой, за которую ещё не забивали россияне в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports в телеграм-канале.

По информации источника, в составе красно-белых в чемпионате России отличались аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко (3), форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия (2), бразильский вингер Маркиньос (2), люксембургский опорный хавбек Кристофер Мартинс (2), коста-риканский нападающий Манфред Угальде (2), аргентинский вингер Пабло Солари (2) и португальский опорный полузащитник Жедсон Фернандеш (1).

Отметим, что за «Локомотив» (20 голов) и «Сочи» (5 голов) забивали только россияне.

Самые результативные легионеры РПЛ: