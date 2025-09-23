Игроки ЦСКА успешно реализуют пенальти в РПЛ с сентября 2021 года

Футболисты ЦСКА не промахиваются с 11-метровой отметки почти четыре года в матчах Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал ЦИФРОСКОП. По данным источника, армейцы забили 28-й и 29-й пенальти подряд в игре 9-го тура РПЛ с «Сочи». Успешная серия стартовала 27 сентября 2021 года.

ЦСКА и «Сочи» играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.