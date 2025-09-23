Скидки
Андрей Талалаев ответил, сравнивал ли он себя с Жозе Моуринью

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, сравнивал ли он себя когда-либо с португальским специалистом Жозе Моуринью, который возглавляет лиссабонскую «Бенфику». Талалаев работает в «Балтике» с 2024 года. Под его руководством калининградская команда вышла в Мир РПЛ из Лиги Pari.

— Вы яркий и резкий в медиа, вы когда-нибудь сравнивали себя с Жозе Моуринью?
— Я не всегда яркий и не всегда похож на кого-то. Меня мама с папой учили, что нужно быть в жизни самостоятельной фигурой, а не подстраиваться и не создавать себе кумира. Иногда приходится брать внимание прессы на себя, чтоб больше обсуждали не моих игроков, приходиться давать поводы для этого. Иногда просто не сдерживаешь эмоции, говоришь то, что думаешь, — сказал Талалаев в выпуске YouTube-канала «Про наш футбол».

«Балтика» после девяти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

