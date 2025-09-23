Скидки
Главная Футбол Новости

Мостовой удивился тому, что играл с Шароновым на Евро-2004

Мостовой удивился тому, что играл с Шароновым на Евро-2004
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой вспомнил об исключении из национальной команды на чемпионате Европы 2004 года.

Журналист. Грустно было, что пропустили игры?
Мостовой. Да нет, не грустно, просто никто не понимал. Вся команда в шоке была. Говорят: «Как так? За что?» Я то вообще был, и Алень [Аленичев] был, и Ринат Дасаев был…

Журналист. Роман Шаронов был тоже с вами.
Мостовой. Ты был (обращается к Шаронову. — Прим. «Чемпионата»), ну правда? А чего ты? Был?

Шаронов. Мы играли вместе с испанцами, Сань! (Смеётся).
Мостовой. А ты чего не поддержал-то? Ты где был? Этого помню, этого помню (смеётся). Тебя не помню, Ром! (Смеётся).

Шаронов. Меня же удалили с испанцами.
Мостовой. Да? А-а… — сказал Мостовой в эфире шоу в VK Видео «Про наш футбол».

Напомним, на Евро-2004 Александра Мостового отстранили из-за резких высказываний в интервью в отношении тренировочного процесса в жару. Хавбек сыграл лишь в одном матче на турнире — с национальной командой Испании (0:1).

