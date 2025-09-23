Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно, за кого проголосовал российский журналист в номинации на «ЗМ»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский журналист Константин Клещёв сообщил, как распределил позиции в голосовании на престижнейшую индивидуальную награду «Золотой мяч» 2025 года. Клещёв в течение многих лет представляет Россию в голосовании журнала France Football.

В эфире Okko Sport он сказал, что поставил на первое место французского нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, который в итоге и получил награду. Полный список Клещёв не огласил, но отметил, что расположил бразильского вингера «Барселоны» Рафинью на шестой позиции, а новичка «Арсенала» шведского форварда Виктора Дьёкереша — на 10-м.

Напомним, Дембеле выиграл награду. Второе место по итогам голосования занял испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Третьим стал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Комментарии
