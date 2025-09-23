Дембеле — обладатель «Золотого мяча», «Зенит» может остаться без Жерсона. Главное к утру
Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года, полузащитник Жерсон может улететь из России и не сыграть за санкт-петербургский «Зенит» в сентябре, хоккейное «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» — 2025.
- Жерсон может улететь из России и не сыграть за «Зенит» в сентябре — ESPN.
- «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме.
- Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года.
- «Золотой мяч» — 2025. Итоги голосования во всех номинациях.
- Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч».
- Франция установила рекорд по числу игроков, выигрывавших «Золотой мяч».
- Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России.
- Аршавин — о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: нам скажут, что трактовки опять поменялись?
- «Барыс» нанёс восемь бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ.
- «Мирра в здании!» Турнир в Пекине показал, как Андрееву встречали в аэропорту.
- «Можно играть одинаково и побеждать». Федерер указал на проблему в современном теннисе.
