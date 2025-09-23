Дембеле — обладатель «Золотого мяча», «Зенит» может остаться без Жерсона. Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года, полузащитник Жерсон может улететь из России и не сыграть за санкт-петербургский «Зенит» в сентябре, хоккейное «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».