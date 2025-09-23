Скидки
Главная Футбол Новости

23 сентября главные новости спорта, футбол, РПЛ, травмы, хоккей, КХЛ, теннис

Дембеле — обладатель «Золотого мяча», «Зенит» может остаться без Жерсона. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча» 2025 года, полузащитник Жерсон может улететь из России и не сыграть за санкт-петербургский «Зенит» в сентябре, хоккейное «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча» — 2025.
  2. Жерсон может улететь из России и не сыграть за «Зенит» в сентябре — ESPN.
  3. «Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне, проиграв «Шанхайским Драконам» в овертайме.
  4. Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года.
  5. «Золотой мяч» — 2025. Итоги голосования во всех номинациях.
  6. Месси обратился к Дембеле после победы француза в голосовании за «Золотой мяч».
  7. Франция установила рекорд по числу игроков, выигрывавших «Золотой мяч».
  8. Игорь Акинфеев повторил личный антирекорд в чемпионате России.
  9. Аршавин — о судействе в матче «Сочи» — ЦСКА: нам скажут, что трактовки опять поменялись?
  10. «Барыс» нанёс восемь бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ.
  11. «Мирра в здании!» Турнир в Пекине показал, как Андрееву встречали в аэропорту.
  12. «Можно играть одинаково и побеждать». Федерер указал на проблему в современном теннисе.
