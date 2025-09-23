Данил Круговой выступил с заявлением по итогам матча с «Сочи»
Поделиться
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
«Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча. Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:38
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:50
-
07:48
-
07:26
-
07:21
-
07:17
-
07:02
-
06:52
-
06:52
-
06:19
-
06:17
-
05:58
-
05:51
-
05:40
-
05:31
-
05:27
-
05:18
-
04:57
-
04:42
-
04:28
-
04:24
-
04:11
-
04:02
-
03:48
-
03:31
-
03:25