Данил Круговой выступил с заявлением по итогам матча с «Сочи»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался по итогам матча 9-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба благодаря двум голам с пенальти.

«Армейцы, всех с трудовой победой! Недоволен собой в первом тайме, но очень рад, что в итоге смогли перевернуть ход матча. Спасибо болельщикам, которые приезжают, переживают у телевизоров. Продолжаем работу!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

После девяти туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.