Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слишком сильная шутка». Неймар отреагировал на позицию Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

«Слишком сильная шутка». Неймар отреагировал на позицию Рафиньи в голосовании на «ЗМ»
Комментарии

Звёздный нападающий бразильского «Сантоса» Неймар опубликовал комментарий, отреагировав на пост в соцсетях, где показаны номинанты на победу в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

Бразильца возмутило итоговое место вингера «Барселоны» Рафиньи, который занял пятую строчку. Под постом с результатами голосования Неймар написал: «Рафинья пятый? Это слишком сильная шутка».

Напомним, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выиграл награду. Второе место по итогам голосования занял испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Третьим стал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Материалы по теме
Рафинья заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Дембеле. Вот доказательства
Рафинья заслуживает «Золотой мяч» больше, чем Дембеле. Вот доказательства

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android