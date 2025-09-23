«Слишком сильная шутка». Неймар отреагировал на позицию Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

Звёздный нападающий бразильского «Сантоса» Неймар опубликовал комментарий, отреагировав на пост в соцсетях, где показаны номинанты на победу в голосовании за «Золотой мяч» 2025 года.

Бразильца возмутило итоговое место вингера «Барселоны» Рафиньи, который занял пятую строчку. Под постом с результатами голосования Неймар написал: «Рафинья пятый? Это слишком сильная шутка».

Напомним, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле выиграл награду. Второе место по итогам голосования занял испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Третьим стал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

Самые дорогие футболисты: