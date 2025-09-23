Аленичев высказался о возможности возвращения в «Спартак», упомянув Сёмина

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о возможности вернуться в московский клуб в качестве тренера.

«Юрий Павлович Сёмин несколько раз возвращался в «Локомотив». Это пример нашего российского тренера. За границей бывают такие случаи. Поэтому всё возможно, почему нет. Главное, чтобы было желание у меня и у руководства клуба. А там посмотрим», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Аленичев как футболист «Спартака» четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны. Кроме того, он был руководил красно-белыми с 2015 по 2016 год. С 2019-го Аленичев не был главным тренером профессиональных футбольных клубов после ухода из красноярского «Енисея».

Материалы по теме Мостовой удивился тому, что играл с Шароновым на Евро-2004

Как появился «Спартак»: