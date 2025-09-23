«Мне всё равно». Уго Экитике — о том, что «Ливерпуль» заплатил за него € 90 млн

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о своей трансферной стоимости, отметив, что ему этот факт безразличен. Минувшим летом Экитике перебрался в мерсисайдский клуб из «Айнтрахта» за € 90 млн.

«Мне всё равно (что «Ливерпуль» заплатил за него € 90 млн. — Прим. «Чемпионата»). Я сосредоточен на своей игре. Остальные могут говорить о стоимости моего перехода, от этого никуда не денешься. Но футбол изменился. «Ливерпуль» — это мой выбор, я хотел перейти сюда. Я знал, что это подходящее место для меня, и не думаю, что совершил ошибку», — приводит слова Экитике Goal.com.

В семи матчах этого сезона Уго забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.