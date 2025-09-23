Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 23 сентября 2025 года

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 23 сентября
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 23 сентября (время — московское):

15:00. ПСК — «Урал»;
19:30. Broke Boys – «Сокол».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Ари и Смолов в Кубке России, плей-офф ЧМ по волейболу и яркий хоккей
Топ-матчи вторника: Ари и Смолов в Кубке России, плей-офф ЧМ по волейболу и яркий хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android