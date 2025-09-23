Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 23 сентября (время — московское):

15:00. ПСК — «Урал»;

19:30. Broke Boys – «Сокол».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».