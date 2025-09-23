«Пора уже стабилизировать состав». Пименов — после оглашения расширенной заявки сборной

Бывший российский футболист Руслан Пименов отреагировал на оглашение расширенной заявки сборной России по футболу на октябрьскую международную паузу, в рамках которой команда Валерия Карпина сыграет с Ираном и Боливией. В список вошли 42 футболиста.

«Мне кажется, пора уже стабилизировать состав. Мы всех игроков знаем, новых фамилий пока не появилось. А если и появились, то всех их мы видим в чемпионате. Все игроки на виду. И я считаю, что этот список — уже многовато», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Товарищеский матч с национальной командой Ирана состоится в пятницу, 10 октября. Во вторник, 14 октября, соперником россиян станет Боливия.