Обладательница «ЗМ» Бонмати: мои трофеи — результат коллективной работы женского футбола

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати высказалась о развитии женского футбола после того, как в третий раз подряд стала обладательницей женского «Золотого мяча» 2025 года.

«Когда я была ребёнком, я не думала, что женский футбол может существовать. Моими кумирами были Иньеста и Хави, потому что я видела только их [мужчин-футболистов]. Теперь мои трофеи — это результат коллективной работы женского футбола», — приводит слова Бонмати журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Отметим, что главную индивидуальную награду в женском футболе победительнице вручил экс-полузащитник сине-гранатовых и сборной Испании Андрес Иньеста.