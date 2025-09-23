Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РУСТАТ представил альтернативную премию «Золотой мяч». Победителем стал не Дембеле

Телеграм-канал РУСТАТ представил альтернативную премию «Золотой мяч» на основе своего собственного индекса (статистический показатель, который отражает качество игры футболистов в конкретном матче). Победителем с 260 баллами стал защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Топ-5 лучших игроков минувшего сезона по версии РУСТАТ выглядит следующим образом:

1. Ашраф Хакими, «ПСЖ», — 260 баллов.

2. Мохамед Салах, «Ливерпуль», — 259.

3. Джамал Мусиала, «Бавария», — 258.

4. Ламин Ямаль, «Барселона», — 258.

5. Усман Дембеле, «ПСЖ», — 257.

«Золотой мяч» — 2025 выиграл крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. По итогам прошлого сезона футболист выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевал трофей Лиги чемпионов.