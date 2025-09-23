Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РУСТАТ представил альтернативную премию «Золотой мяч». Победителем стал не Дембеле

РУСТАТ представил альтернативную премию «Золотой мяч». Победителем стал не Дембеле
Аудио-версия:
Комментарии

Телеграм-канал РУСТАТ представил альтернативную премию «Золотой мяч» на основе своего собственного индекса (статистический показатель, который отражает качество игры футболистов в конкретном матче). Победителем с 260 баллами стал защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Топ-5 лучших игроков минувшего сезона по версии РУСТАТ выглядит следующим образом:

1. Ашраф Хакими, «ПСЖ», — 260 баллов.
2. Мохамед Салах, «Ливерпуль», — 259.
3. Джамал Мусиала, «Бавария», — 258.
4. Ламин Ямаль, «Барселона», — 258.
5. Усман Дембеле, «ПСЖ», — 257.

«Золотой мяч» — 2025 выиграл крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. По итогам прошлого сезона футболист выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также завоевал трофей Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Дембеле — обладатель «Золотого мяча», «Зенит» может остаться без Жерсона. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android