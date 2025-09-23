Скидки
Главная Футбол Новости

Доннарумма отреагировал на трофей имени Льва Яшина

Доннарумма отреагировал на трофей имени Льва Яшина
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на выигранный трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю года. В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «ПСЖ», вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

«Я очень горжусь этим признанием и рад, что могу отпраздновать такой момент рядом со своей семьёй», — написал Доннарумма в социальной сети X.

Доннарумма — воспитанник «Милана». К «Ман Сити» голкипер присоединился прошлым летом.

Комментарии
