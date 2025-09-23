Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас в сборной России

Радимов: игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на попадание трёх футболистов «Балтики» в расширенную заявку сборной России по футболу на октябрьскую международную паузу. Всего в список вошли 42 футболиста, включая игроков калининградцев — Максима Бориско, Мингияна Бевеева и Владислава Сауся.

«Игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас. Можно взять их на перспективу, посмотреть, какие требования у Карпина, показать себя в тренировочном процессе. И дальше уже пытаться доказать, что ты способен хотя бы выходить на замену», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Также 14 октября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Боливии в Москве.

Материалы по теме
«Пора уже стабилизировать состав». Пименов — после оглашения расширенной заявки сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android