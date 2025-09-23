Радимов: игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас в сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на попадание трёх футболистов «Балтики» в расширенную заявку сборной России по футболу на октябрьскую международную паузу. Всего в список вошли 42 футболиста, включая игроков калининградцев — Максима Бориско, Мингияна Бевеева и Владислава Сауся.

«Игроки «Балтики» вряд ли могут конкурировать сейчас. Можно взять их на перспективу, посмотреть, какие требования у Карпина, показать себя в тренировочном процессе. И дальше уже пытаться доказать, что ты способен хотя бы выходить на замену», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч российская национальная команда проведёт со сборной Ирана 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Также 14 октября подопечные Карпина встретятся с национальной командой Боливии в Москве.