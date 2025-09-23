Манфред Угальде — лучший игрок 9-го тура РПЛ по действиям в штрафной площади соперника

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие футболисты тура в разных статистических компонентах.

Так, лидер 9-го тура РПЛ по количеству успешных действий в штрафной площади соперника — нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На его счету шесть удачных действий.

Напомним, Угальде оформил дубль в матче с «Крыльями Советов». Он вышел на замену после перерыва и отметился двумя забитыми мячами. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу московского «Спартака» со счётом 2:1. Это первые голы Манфреда в сезоне-2025/2026.