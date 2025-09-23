Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Амориму нужно было почувствовать облегчение». Невилл — о победе «МЮ» над «Челси»

Комментарии

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал победу «красных дьяволов» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

«Я действительно думал, что удаление оказало некоторое давление на «Юнайтед». Это была почти безнадёжная игра. Если бы они выиграли, люди сказали бы, что у «Челси» было 10 человек, но, когда Каземиро был удалён незадолго до перерыва, я забеспокоился.

Я думал, что второй тайм будет болезненным, и так и было в конце, но на самом деле я считаю, что «Юнайтед» заслужил победу. Это был хороший уикенд для Рубена Аморима, потому что, на мой взгляд, ему нужно было немного передохнуть и почувствовать облегчение. Если бы они не набрали три очка, это бы действительно сильно на него повлияло, особенно учитывая, что «Челси» остался вдесятером.

«Сейчас «Юнайтед» предстоят два важных матча, потому что сезон ещё только начался, и если вы победили «Челси», то можете выиграть у «Брентфорда», а затем и у «Сандерленда» дома, и это два вполне выигрышных матча. Через пару недель «Юнайтед» может оказаться в верхней части таблицы, а команда вернёт себе уверенность. Ты знаешь, что одна победа этого не изменит, но вчера она была очень полезна, очень полезна», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Комментарии
