Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА подтвердили, что договаривались с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Баринова

В ЦСКА подтвердили, что договаривались с «Локомотивом» по трансферу Дмитрия Баринова
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы вели переговоры с «Локомотивом» по переходу полузащитника Дмитрия Баринова, однако россиянин в итоге так и не стал игроком армейцев. Ранее представитель Баринова сообщал, что один из клубов РПЛ делал предложение его клиенту, но Дмитрий принял решение остаться в «Локомотиве» как минимум до зимы.

«Руководители ЦСКА и «Локомотива» общались по трансферу Баринова, но всё завершилось, как мы знаем, Дмитрий остался в «Локомотиве». Поэтому что‑либо тут ещё говорить бессмысленно и некорректно», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Действующий контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Эксклюзив
Главный сорвавшийся переход трансферного дедлайна в РПЛ. Почему Баринов не ушёл в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android