Экс-игрок ЦСКА Хёрдур Магнуссон стал одноклубником Лодыгина в «Левадиакосе»

Бывший защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон подписал контракт с греческим клубом «Левадиакос». Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года. Исландец будет выступать за новую команду под 32-м номером.

Фото: levadiakosfc.gr

«Футбольный клуб «Левадиакос» с радостью объявляет о приобретении центрального защитника международного класса Хёрдура Магнуссона. Мы приветствуем тебя в семье «Левадиакос», желаем тебе здоровья и успехов!» — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Отметим, что за команду также выступает российский голкипер Юрий Лодыгин. Ранее оба футболиста вместе выступали в составе «Панатинаикоса».