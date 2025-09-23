Ринат Дасаев: Доннарумма практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ»

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о завоевании голкипером «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой трофея имени Льва Яшина — 2025.

«Не ожидал увидеть кого-то другого на месте Доннаруммы. Он единственный вратарь, который мне понравился в том году. Он практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Доннарумма выступал за «ПСЖ», вместе с парижанами он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, вратарь в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.