Андрей Талалаев ответил, могла бы играть «Балтика» на уровне интенсивности Чемпионшипа

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, могла бы играть калининградская команда на уровне интенсивности Чемпионшипа или немецкой Бундеслиги.

— Могла бы «Балтика» играть на уровне интенсивности Чемпионшипа или Бундеслиги?

— В Чемпионшипе точно, в Бундеслиге нет. Есть количество действий максимальной мощности, к сожалению, РПЛ идёт на 3,2 действия в минуту, это можно сопоставить с чемпионатом Франции. Все остальные чемпионаты более интенсивные, — сказал Талалаев в выпуске YouTube-канала «Про наш футбол».

«Балтика» после девяти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.