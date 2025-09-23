Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев ответил, могла бы играть «Балтика» на уровне интенсивности Чемпионшипа

Андрей Талалаев ответил, могла бы играть «Балтика» на уровне интенсивности Чемпионшипа
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил, могла бы играть калининградская команда на уровне интенсивности Чемпионшипа или немецкой Бундеслиги.

— Могла бы «Балтика» играть на уровне интенсивности Чемпионшипа или Бундеслиги?
— В Чемпионшипе точно, в Бундеслиге нет. Есть количество действий максимальной мощности, к сожалению, РПЛ идёт на 3,2 действия в минуту, это можно сопоставить с чемпионатом Франции. Все остальные чемпионаты более интенсивные, — сказал Талалаев в выпуске YouTube-канала «Про наш футбол».

«Балтика» после девяти туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Комментарии
