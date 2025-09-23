Экс-тренер «Сочи» Точилин: матч с ЦСКА показывает, что команда бьётся

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал исход матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. При этом по ходу встречи сочинцы вели в счёте (1:0).

«Осинькин постарается приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию у «Сочи». Игры ещё есть. Понятно, что в психологическом плане команда не в лучшем состоянии. Вчерашний матч с ЦСКА показывает, что команда бьётся. Если удача чуть-чуть повернётся, будут набирать очки», — сказал Александр Точилин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.