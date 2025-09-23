Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Сочи» Точилин: матч с ЦСКА показывает, что команда бьётся

Экс-тренер «Сочи» Точилин: матч с ЦСКА показывает, что команда бьётся
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал исход матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу армейцев. При этом по ходу встречи сочинцы вели в счёте (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«Осинькин постарается приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию у «Сочи». Игры ещё есть. Понятно, что в психологическом плане команда не в лучшем состоянии. Вчерашний матч с ЦСКА показывает, что команда бьётся. Если удача чуть-чуть повернётся, будут набирать очки», — сказал Александр Точилин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

