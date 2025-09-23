Форвард «Милана» Леау: я был близок к переходу в «Интер», это было безумие

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэль Леау рассказал, что мог перейти из французского «Лилля» в «Интер», но в итоге сделал выбор в пользу «россонери».

«Я был близок к переходу в «Интер», это было безумие. Спортивный директор «Лилля» сказал мне: «Рафа, мы собираемся продать тебя в «Интер», а я ответил: «Нет, я очень хорошо сыграл в этом сезоне, я хочу остаться ещё на один год, чтобы стать ещё лучше и укрепить свою уверенность перед следующим испытанием». Но он говорил мне: «Нет, нет, я должен тебя продать, это отличная возможность для тебя, для нас, это большие деньги». Но я сказал: «Интер» — нет».

Прошло одна, две, три недели, и спортивный директор снова пришёл ко мне и сказал: «Милан» заинтересован в тебе». Я сказал: «Да, «Милан», да, если они сделают предложение, я соглашусь». Через два дня он вернулся и сказал: «Они сделали предложение, кто-то хочет поговорить с тобой», и передал мне трубку — Паоло Мальдини, не обычный звонок, а видеозвонок. Мальдини сказал мне: «Ты должен перейти, мы готовы тебя взять». «Я согласен», — ответил я, я не мог отказать им», — приводит слова Леау Milan News.