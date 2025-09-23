Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА

Комментарии

В «Сочи» планируют направить обращение в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам матча 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, четыре из них связаны с пенальти. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«В «Сочи» планируют обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам: на 20‑й минуте защитник ЦСКА Лукин сыграл рукой возле своей штрафной, два назначенных пенальти в ворота «Сочи», а также игра рукой Кисляком в своей штрафной на 87‑й минуте и игра рукой Мойзесом в своей штрафной на 90‑й минуте», — приводит слова своего неназванного источника «Матч ТВ».

