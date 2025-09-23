Пряхин: у «Балтики» ещё есть шансы выйти в плей-офф КР, хотим попасть в верхнюю сетку

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин высказался о выступлении своей команды в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России. В последнем матче калининградцы обыграли ЦСКА (1:1, 11:10 пен.) и набрали свои первые очки в турнире.

«Мне кажется, что «Балтике» ранее не удавалось набирать очки в Кубке России, потому что мы не играли таким составом. Кто-то друг с другом играл впервые. К четвёртой кубковой игре они сыгрались. У нас ещё есть шансы выйти в плей-офф, и мы хотим попасть в верхнюю сетку», — сказал Пряхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает второе место в группе D с восемью очками в четырёх матчах. На первом месте располагается «Локомотив», у которого девять очков. «Балтика» набрала свои первые два очка в розыгрыше и осталась на четвёртом месте в группе.