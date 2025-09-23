Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев: поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак», все это понимают

Комментарии

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был дисквалифицирован на один месяц за оскорбления в адрес судьи матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» Егора Егорова.

— Как вам «Спартак» на старте сезона?
— «Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается. Последние результаты не радуют. Я присутствовал на игре в Кубке России с «Ростовом», нанёс символический удар, сказал, что, наверное, я не фартовый. Потому что «Спартак» опять проиграл, — приводит слова Аленичева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Спартак» — шестой (15).

