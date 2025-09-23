Скидки
Главная Футбол Новости

Объявлен лучший вратарь 9-го тура РПЛ по количеству сейвов

Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал данные по 9-му туру Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Объявлены лучшие футболисты тура в разных статистических компонентах.

В частности, назван лучший голкипер минувшего тура по количеству сейвов — это Сергей Песьяков из «Крыльев Советов». В матче со «Спартаком» голкипер отбил восемь ударов соперника.

Напомним, матч «Спартака» и «Крыльев Советов» прошёл в Москве на прошлых выходных. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. При этом по ходу встречи московская команда проигрывала со счётом 0:1. Победу «Спартаку» принёс Манфред Угальде, который оформил дубль.

