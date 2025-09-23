Андрей Червиченко: Осинькин вряд ли сможет исправить ситуацию в «Сочи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи». Ранее специалист возглавлял самарские «Крылья Советов».

«Вряд ли Осинькин сможет исправить ситуацию в «Сочи». Не знаю, с чего все решили, что он гениальный тренер. Да, он хороший специалист, но в «Крыльях» был хороший подбор игроков. Поэтому всё хорошо получалось. Не припоминаю, чтобы до Самары он где-то ярко работал. В «Сочи» неплохие игроки, но, к сожалению, результат — какой видим. Но и команда интересно попала в РПЛ. Наверное, сверху как-то исправляют эту несправедливость», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.