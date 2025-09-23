Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: Осинькин вряд ли сможет исправить ситуацию в «Сочи»

Андрей Червиченко: Осинькин вряд ли сможет исправить ситуацию в «Сочи»
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи». Ранее специалист возглавлял самарские «Крылья Советов».

«Вряд ли Осинькин сможет исправить ситуацию в «Сочи». Не знаю, с чего все решили, что он гениальный тренер. Да, он хороший специалист, но в «Крыльях» был хороший подбор игроков. Поэтому всё хорошо получалось. Не припоминаю, чтобы до Самары он где-то ярко работал. В «Сочи» неплохие игроки, но, к сожалению, результат — какой видим. Но и команда интересно попала в РПЛ. Наверное, сверху как-то исправляют эту несправедливость», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Главный тренер «Сочи» Осинькин: будем из кожи лезть, но очки выгрызать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android