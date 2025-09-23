Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Антонио Конте высказался о четырёх победах «Наполи» на старте Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об идеальном старте в нынешнем сезоне Серии А. Неаполитанцы одержали четыре победы в четырёх матчах. В игре 4-го тура подопечные Конте победили «Пизу» (3:2).

Италия — Серия А . 4-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Гилмор – 39'     1:1 Нзола – 60'     2:1 Спинаццола – 73'     3:1 Лукка – 82'     3:2 Лорран – 90'    

«Побеждать всегда нелегко, и мы играли против команды, о которой я предупреждал своих игроков, потому что они очень физическая команда, с большой интенсивностью и сменами темпа. Это был тяжёлый матч. Если оставить пространство, они могут нанести серьёзный урон, если высокий прессинг не сработает и они наберут обороты. Мы довольны тем, что начали с четырёх побед, что даёт нам задел на очень сбалансированный сезон», — приводит слова Конте Football Italia.

