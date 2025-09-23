Антонио Конте высказался о четырёх победах «Наполи» на старте Серии А
Поделиться
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об идеальном старте в нынешнем сезоне Серии А. Неаполитанцы одержали четыре победы в четырёх матчах. В игре 4-го тура подопечные Конте победили «Пизу» (3:2).
Италия — Серия А . 4-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 2
Пиза
Пиза
1:0 Гилмор – 39' 1:1 Нзола – 60' 2:1 Спинаццола – 73' 3:1 Лукка – 82' 3:2 Лорран – 90'
«Побеждать всегда нелегко, и мы играли против команды, о которой я предупреждал своих игроков, потому что они очень физическая команда, с большой интенсивностью и сменами темпа. Это был тяжёлый матч. Если оставить пространство, они могут нанести серьёзный урон, если высокий прессинг не сработает и они наберут обороты. Мы довольны тем, что начали с четырёх побед, что даёт нам задел на очень сбалансированный сезон», — приводит слова Конте Football Italia.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:35
-
12:30
-
12:28
-
12:20
-
12:20
-
12:19
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:40
-
11:34
-
11:28
-
11:15
-
11:15
-
11:05
-
11:02
-
10:55
-
10:55
-
10:50
-
10:37
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:12
-
10:10
-
10:08
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:50