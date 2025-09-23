Антонио Конте высказался о четырёх победах «Наполи» на старте Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об идеальном старте в нынешнем сезоне Серии А. Неаполитанцы одержали четыре победы в четырёх матчах. В игре 4-го тура подопечные Конте победили «Пизу» (3:2).

«Побеждать всегда нелегко, и мы играли против команды, о которой я предупреждал своих игроков, потому что они очень физическая команда, с большой интенсивностью и сменами темпа. Это был тяжёлый матч. Если оставить пространство, они могут нанести серьёзный урон, если высокий прессинг не сработает и они наберут обороты. Мы довольны тем, что начали с четырёх побед, что даёт нам задел на очень сбалансированный сезон», — приводит слова Конте Football Italia.