Игрок «Ростова» Байрамян рассказал, чем его привлекает тренерская деятельность

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, чем его привлекает тренерская деятельность. Он признался, что создавал тренерские наработки на протяжении всей игровой карьеры — он делал заметки от каждого специалиста, под руководством которого работал.

«У меня за мою долгую карьеру было очень много тренеров: Карпин, Бердыев, в сборной — Хоакин Капаррос. Я молчу про Божовича, Кучука и остальных. Я считаю себя неглупым человеком. Я что-то записывал, что-то запоминал. У меня есть разные заметки от каждого тренера. Мне это должно пригодиться», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.