Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Игрок «Ростова» Байрамян рассказал, чем его привлекает тренерская деятельность

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, чем его привлекает тренерская деятельность. Он признался, что создавал тренерские наработки на протяжении всей игровой карьеры — он делал заметки от каждого специалиста, под руководством которого работал.

«У меня за мою долгую карьеру было очень много тренеров: Карпин, Бердыев, в сборной — Хоакин Капаррос. Я молчу про Божовича, Кучука и остальных. Я считаю себя неглупым человеком. Я что-то записывал, что-то запоминал. У меня есть разные заметки от каждого тренера. Мне это должно пригодиться», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

