Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Агент Вадима Ракова раскрыл сроки восстановления игрока «Крыльев Советов» после травмы

Агент Вадима Ракова раскрыл сроки восстановления игрока «Крыльев Советов» после травмы
Представитель нападающего самарских «Крыльев Советов» Вадима Ракова Владимир Кузьмичёв рассказал, когда игрок восстановится от полученного повреждения. Напомним, Раков выступает за «Крылья Советов» в аренде, права на нападающего принадлежат «Локомотиву».

— У нас Раков по-прежнему не играет, да? Восстанавливается? Были новости на неделе, по-моему, что там чуть ли не на месяц затянется восстановление, но я так понимаю, что это какая-то полная лажа. Расскажи, как у него дела?
— Да, ну непонятно, откуда взялась эта информация, очень много пришлось комментировать. Пока то, что мы получили от врачей и от реабилитологов, сроки не меняются, с момента получения, диагностирования этой травмы. Они поставили срок три-четыре недели, пока исходим из этого, — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».

